بعد حادثة إريكسن المرعبة... رونالدو يوجه رسالة مؤثرة

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة دعم لكريستيان إريكسن وعائلته، بعد تعرض لاعب الوسط الدنماركي لنوبة قلبية خلال مباراة بلاده أمام نظيره الفنلندي، السبت في بطولة يورو 2020.

ونشر رونالدو "تدوينة" عبر حسابه في "إنستغرام" قال فيها: "أفكارنا وصلواتنا مع كريستيان إريكسن وعائلته. يقف عالم كرة القدم معاً على أمل الحصول على أخبار جيدة. أنا أعول على عودتك قريباً إلى الملاعب، كريس! ابق قوياً!"

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في بيان عبر حسابه الرسمي لـ يورو 2020 على موقع "تويتر" أن حالة اللاعب مستقرة.

إصابة إريكسن تثير الرعب

وسقط صاحب الـ 29 عاماً، المتوج مع إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي، فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل انتصاف المباراة في كوبنهاغن وعيناه واسعتان. وشكل زملاؤه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.

وتوقفت المباراة حوالي ساعة ونصف قبل أن تستكمل وتنتهي بفوز مفاجئ لمنتخب فنلندا 1-0 والأخيرة كانت تخوض أول بطولة كبيرة لها في تاريخها.