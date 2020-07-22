بلان مرشح لخلافة سيتيين في برشلونة

يفكر برشلونة في الاستعانة بخدمات لوران بلان، من أجل تولي منصب المدير الفني في حال إقالة كيكي سيتيين نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الأربعاء، أن مسؤولي البارسا معجبون بقدرات بلان وشخصيته، مما قد يعني توليه الإشراف على الفريق لمدة موسم واحد فقط، لحين موعد الانتخابات في صيف 2021.

ويدرك مدراء النادي الكتالوني صعوبة استمرار سيتيين لموسم آخر، بسبب علاقته المتوترة مع معظم اللاعبين، وفشله في إثبات نفسه خلال منافسات الدوري الإسباني.

يذكر أن جوسيب بارتوميو، رئيس برشلونة، فضل استمرار سيتيين في منافسات دوري أبطال أوروبا، لصعوبة إيجاد البديل خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة.

يذكر أن برشلونة يواجه نابولي في إياب ثمن نهائي البطولة على ملعب كامب ناو في الثامن من الشهر القادم بعدما انتهى لقاء الذهاب بينهما بالتعادل 1-1.