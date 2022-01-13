بلباو يهزم أتلتيكو ويتأهل لملاقاة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

تأهل أتلتيك بلباو إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على غريمه أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف في اللقاء القوي الذي شهده ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بالسعودية ليلة الخميس.

وجاء هدفا الفريق الباسكي عن طريق يراي ألفاريز ونيكو ويليامز في الدقيقتين 77 و 81، بعدما تقدم الروخيبلانكوس بهدفٍ سجله الحارس أوناي سيمون في الدقيقة 62 بالخطأ في مرمى فريقه.

وأكمل الفريق المدريدي اللحظات الأخيرة من المواجهة بنقص عددي جراء طرد مدافعه خوسيه ماريا خيمينيز.

وسيلاقي أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني غريمه ريال مدريد الذي تفوق بدوره على برشلونة أمس بنتيجة 3-2 بعد التمديد.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد القادم على ملعب الملك فهد الدولي.