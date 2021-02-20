بلجيكا تتمسك بصدارة ترتيب منتخبات العالم

حافظ منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف العالمي في النسخة الجديدة من التصنيف والصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي لم تشهد أي تغيير في المراكز العشرة الأولى عن النسخة الماضية.

في الوقت نفسه، كان منتخبا مالي والمغرب هما أكثر الفرق التي حققت قفزة كبيرة في التصنيف.

واقتصر الفارق بين المنتخب البلجيكي المتصدر ونظيره البرازيلي صاحب المركز الثالث على 37 نقطة فحسب.

وشهدت النسخة الجديدة من التصنيف تغييرات طفيفة للغاية عن النسخة الماضية.

ويتصدر منتخب بلجيكا التصنيف برصيد 1780 نقطة مقابل 1755 نقطة للمنتخب الفرنسي حامل اللقب العالمي و1743 نقطة لنظيره البرازيلي، حيث تأتي فرنسا والبرازيل في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغيير عن النسخة الماضية من التصنيف، حيث كانت المراكز من الرابع إلى العاشر على الترتيب من نصيب منتخبات إنجلترا (1670 نقطة) والبرتغال (1662 نقطة) وإسبانيا (1645 نقطة) والأرجنتين (1642 نقطة) وأوروغواي (1639 نقطة) والمكسيك (1632 نقطة) وإيطاليا (1625 نقطة).

وظل منتخب ألمانيا في المركز الثالث عشر برصيد 1610 نقاط خلف نظيريه الكرواتي (1617 نقطة) والدنماركي (1614 نقطة).

وحافظ المنتخب التونسي على موقعه في صدارة المنتخبات العربية في النسخة الجديدة من التصنيف، حيث ظل في المركز السادس والعشرين.

وجاء في المرتبة الثانية بين المنتخبات الإفريقية بعد منتخب السنغال.

على المستوى العربي، حلت منتخبات الجزائر والمغرب ومصر في المراتب التالية خلف تونس واحتلت المراكز 31 و33 و49 على التوالي عالمياً.

وظل منتخب قطر في صدارة المنتخبات العربية المنتمية إلى آسيا، وجاء في المركز الخامس عربياً بشكل عام والـ 58 عالمياً، يليه منتخب السعودية في المركز 67 عالمياً.

وظل منتخب المكسيك متصدراً لمنتخبات اتحاد كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) فيما يتصدر منتخب السنغال المنتخبات الإفريقية ويأتي في المركز العشرين عالمياً.

ويتصدر منتخب اليابان منتخبات القارة الآسيوية ويأتي في المركز الـ 27 عالمياً، فيما يحتل منتخب نيوزيلندا المركز 118 عالمياً علماً بأنه يتصدر منتخبات اتحاد أوقيانوسيا في هذا التصنيف.

وكان منتخب مالي هو صاحب أفضل قفزة في التصنيف الجديد حيث تقدم ثلاث مراتب إلى المركز 54 عالمياً تلاه المنتخب المغربي الذي تقدم مرتبتين إلى المركز الـ33 عالمياً.

وتراجع كل من منتخبي أوغندا وزيمبابوي أربع مراتب في التصنيف إلى المركزين 83 و112 على الترتيب.