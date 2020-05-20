بلجيكا تجدد عقد المدرب مارتينيز حتى نهاية مونديال 2022

أكد مسؤولون اليوم الأربعاء، أن روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا مدد عقده حتى نهاية كأس العالم 2022.

وأوضح الاتحاد البلجيكي كرة القدم في بيان، أن الإسباني سيتولى أيضاً منصب المدير التقني في الاتحاد.

وأضاف البيان: “استغرق الحديث عن تجديد العقد الذي ينتهي في 30 يونيو بعض الوقت وتم في أجواء بناءة.

وتابع: “هذا يسمح لروبرتو مارتينيز بمواصلة عمله ووضع أساس لمستقبل الكرة البلجيكية وتدريب خليفته على تسلم المهمة بعد كأس العالم 2022”.

ومن المنتظر أن يعقد المدرب الإسباني، الذي كان سينتهي عقده بعد بطولة أوروبا هذا العام قبل تغيير موعدها بسبب أزمة فيروس كورونا، مؤتمراً صحفياً اليوم الأربعاء لكنه قال في نفس البيان: “بسبب تأجيل بطولة أوروبا 2020 لم نتمكن من إنهاء شراكتنا.

“يملك الاتحاد البلجيكي خطة طموحة وأتطلع لتحقيقها بحماس شديد على المدى القريب والبعيد”.