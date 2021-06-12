بلجيكا تسحق روسيا 3-0 في يورو 2020

افتتح منتخب بلجيكا مشواره في بطولة يورو 2020 بفوزٍ كبيرٍ على مستضيفه الروسي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي شهده ملعب غازبروم آرينا ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

افتتح روميلو لوكاكو التسجيل للشياطين الحمر في وقت مبكر من الشوط الأول وفي الدقيقة العاشرة.

وأضاف الظهير توماس مونييه الهدف الثاني للبلجيكيين قبل نهاية الشوط الأول بـ 10 دقائق.

وفي اللحظات الأخيرة من المواجهة، أضاف لوكاكو هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 88.

بلجيكا تتصدر المجموعة

بهذا الانتصار، رفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد منتخب روسيا خالياً من النقاط في المركز الرابع والأخير.

وضمن المجموعة ذاتها، تفوق منتخب فنلندا على مستضيفه الدنماركي بهدفٍ نظيف في مباراة توقفت عدة ساعات جراء سقوط كريستيان إريكسن نجم الدنمارك مغشياً عليه قبل نهاية الشوط الأول.