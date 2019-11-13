بلماضي يدافع عن محرز

يعيش النجم الجزائري رياض محرز وضعاً غير مريح مع مانشستر سيتي، بعدما استبعده المدير الفني بيب غوارديولا من المباريات الأربع الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وآخرها لقاء القمة أمام المتصدر ليفربول، الذي خسره سيتي 3-1، ما وسع الفارق بينهما إلى 9 نقاط كاملة في مقدمة الترتيب.

وخاض المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي في الموضوع الشائك الذي تحول إلى حديث الجماهير الجزائرية والعربية بشكل خاص في الوقت الحالي، وهو استبعاد محرز من التشكيل الأساسي لسيتي، حيث دافع بشراسة عن نجم الجزائر الأول، وانتفض ضد غوارديولا.

وقال بلماضي في مؤتمر عقده بالجزائر استعداداً لمباراتي زامبيا وبوتسوانا ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2019: "محرز لا يتقبل بالفعل الوضع الذي يعيشه في مانشستر سيتي، وبطبيعة الحال بدأ صبره ينفد"، مضيفاً: "أعتقد أنه يعاني إحباطاً شديداً بسبب استبعاده من التشكيل الأساسي في مباريات الدوري لأنه يريد أن يبقى دائماً في المستوى العالي مع الكبار.

"رياض محرز يسعى دائماً للتطور، وإظهار موهبته للعالم، لكن في غالب الأحيان الأمر يتجاوزه، وهو لا يملك سوى أن يتعامل بشكل جيد مع وضعه الحالي".

ويرى بلماضي أن محرز يستحق أن يحظى بوقت أكثر للعب مع سيتي، وقال في هذا الشأن: "محرز يرغب في اللعب دائماً وهذا أمر طبيعي للاعب في مثل مستواه، ومن حقه أن لا يكون راضياً عما يجري معه، ففي مباراة ليفربول الأخيرة كان يستحق اللعب، لأنه قادر على تقديم الإضافة ولكن هذه الأمور ليست بيده"، وختم قائلاً: "في النهاية، رياض مطالب باحترام قرارات مدربه ولا أريد أن أتسبب له بأي مشكلة له مع غوارديولا".