بنزيمة: عام 2021 الأفضل في مسيرتي

أكد الهداف الدولي الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد أن عام 2021 كان الأفضل في مسيرته على الإطلاق.

ونال اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً جائزة اتحاد مدريد للصحفيين الرياضيين قبل يومين نظراً لما قدمه مع الفريق الملكي على أرض الملعب في عام 2021.

وقال بنزيمة في تصريحات لقناة ناديه الرسمية: "أنا فخور وسعيد بالفوز بهذه الجائزة، كان أفضل عام في مسيرتي لأني سجلت وصنعت العديد من الأهداف، وساهمت في فوز فريقي.

"الهدف في ريال مدريد هو الفوز دائماً، والظفر بألقاب جميع البطولات."

وختم قائلاً: "نحن بحالة جيدة حالياً، وننافس على كافة الأصعدة، وسنستمر في كفاحنا للفوز بالكؤوس هذا الموسم."