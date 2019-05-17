بنزيمة قائد ريال مدريد بعد رحيل رونالدو

أكد مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة أن الموسم الحالي هو الأفضل له، رغم عدم إحراز الفريق أي لقب.

وقال المهاجم الفرنسي: "موسمي الأفضل؟ ربما يكون هذا الموسم، لأني شعرت بأني في وضع جيد، رغم الفترة التي يعيشها الفريق وعدم تتويجه بأي لقب"، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتابع عن رحيل زميله السابق كريستيانو رونالدو: "إنه لاعب رائع. أنا القائد الآن؟ ربما نستطيع قول ذلك، لكن ما يهم هو العمل الجماعي".

وأشار المهاجم الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة متساوياً مع مهاجم برشلونة لويس سواريز: "علاقتي مع المدير الفني للفريق زين الدين زيدان قوية. الأمر أكثر من مجرد صداقة، فأنا أراه جزءاً من عائلتي".