بنزيمة: لا أمانع تعاقد ريال مدريد مع مهاجم جديد

في خضم حديث وسائل الإعلام عن استعداد ريال مدريد للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لم يبد الهداف كريم بنزيمة أي اهتمام بالموضوع.

وكان الفرنسي نجم أمسية الأحد، حين سجل ثلاثة أهداف لفريقه في شباك أتلتيك بيلباو، ضمن المرحلة 33 من الدوري الإسباني.

ويحتل بنزيمة المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة برصيد 21 هدفاً، خلف المتصدر ليونيل ميسي (33 هدفاً).

ورغم تألق الدولي الفرنسي السابق اللافت خلال الفترة الماضية، إلا أن التقارير تواصل الحديث عن اسم المهاجم، الذي من المتوقع أن يلتحق بريال الصيف القادم.

وقالت صحيفة "ميترو" البريطانية أن المدرب زين الدين زيدان طالب مسؤولي النادي بالتعاقد مع 3 لاعبين، مضيفة أن الأمر يتعلق بكل من إيدين هازارد (تشيلسي) وكريستيان إيريكسن (توتنهام) وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

وقال بنزيمة، خلال رده على سؤال أحد الصحفيين بشأن ما إذا كان على ريال التعاقد مع مهاجم جديد: "هذا أمر يتعلق بالنادي، لا مانع لدي.

"أحاول التركيز على عملي وكيفية مساعدة الفريق على تحقيق نتائج إيجابية".

وبشأن ما إذا كان قدوم المهاجم الجديد سيؤثر على بقاء بنزيمة ضمن تشكيلة ريال، رد النجم الفرنسي: "قررت البقاء، فأنا أرتدي حالياً قميص أفضل فريق في العالم".