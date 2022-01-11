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بنزيمة وفينيسيوس سجلا لريال مدريد أكثر من لاعبي برشلونة مجتمعين

منشور 11 كانون الثّاني / يناير 2022 - 12:38
فينيسيوس وبنزيمة يتألقان في صفوف ريال مدريد هذا الموسم
فينيسيوس وبنزيمة يتألقان في صفوف ريال مدريد هذا الموسم

يستعد الغريمان التاريخيان ريال مدريد وبرشلونة لمواجهة جديدة حين يلتقيان غداً الأربعاء في المملكة العربية السعودية لخوض مواجهة كأس السوبر الإسباني.

ويدخل الفريق الملكي اللقاء وهو يحتل صدارة الدوري المحلي برصيد 49 نقطة، فيما يقبع البارسا في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

وسجل ريال مدريد 45 هدفاً في 21 مباراة حتى الآن في الليغا، مقابل 31 هدفاً لبرشلونة في 20 لقاء.

كما ضمن فريق العاصمة المشاركة في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد حلوله أولاً في مجموعته برصيد 15 نقطة من 6 مباريات سجل خلالها 14 هدفاً.

فيما غادر البلاوغرانا البطولة الأوروبية الأهم بعد احتلال المركز الثالث في مجموعته بعدما جمع 7 نقاط في 6 لقاءات زار الشباك خلالها مرتين فقط. 

لكن الهدافين كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور سجلا لوحدهما ما مجموعه 36 من مجمل أهداف ريال بواقع 22 هدفاً للأول في 25 مواجهة، و14 هدفاً في 26 مباراة للثاني.

أما مجموع لاعبي الفريق الكتالوني فسجلوا 35 هدفاً حتى الآن ويعد ممفيس ديباي أبرز هدافيهم برصيد 8 أهداف في 22 مباراة.

ريال مدريد يخشى ممفيس ديباي أبرز هدافي برشلونة
ممفيس ديباي أبرز هدافي برشلونة
كلمات دالة:ريال مدريدكأس السوبر الإسبانيالسعوديةبرشلونةكريم بنزيمةفينيسيوس جونيورممفيس ديباي

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