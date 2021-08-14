بنزيمة يتألق ويقود ريال مدريد للفوز على آلافيس

استهل ريال مدريد منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني بفوزٍ ثمينٍ على مستضيفه ديبورتيفو آلافيس بأربعة أهداف لهدف على ملعب مينديزوروزا لحساب المرحلة الأولى.

جاءت أهداف الفريق الملكي عن طريق النجم المتألق كريم بنزيمة (هدفان في الدقيقتين 48 و 62)، وناتشو فيرنانديز (56)، والبديل فينيسيوس جونيور (90+2).

أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع خوسيه لويس سامارتين ماتو في الدقيقة 63 من ركلة جزاء إثر خطأ على الحارس تيبو كورتوا الذي عرقل جون غيديتي داخل المنطقة المحرمة تلقى إثره بطاقة صفراء ونجا من الطرد.

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ورفع ريال رصيده بعد هذا الانتصار المهم إلى 3 نقاط، فيما بقي رصيد ديبورتيفو آلافيس خالياً من أي نقطة.