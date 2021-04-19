بنزيمة يحقق رقماً جديداً مع ريال مدريد

دون كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد رقماً قياسياً جديداً خلال المباراة التي تعادل فيها الملكي دون أهداف مع مستضيفه خيتافي على ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز ضمن المرحلة 31 من الدوري الإسباني.

وقال الموقع الرسمي للنادي المدريدي أن الهداف الفرنسي مباراته رقم 550 مع الفريق، وهو اللاعب الـ 11 الذي يصل إلى هذا الرقم في تاريخ ريال.

ووصل بنزيمة إلى هذا الرقم في موسمه الـ 12 مع ريال مدريد، وبعد مسيرة أسطورية.

ويحتل المهاجم الفرنسي المركز الخامس بين هدافي ريال مدريد عبر التاريخ برصيد 274 هدفاً، خلف كريستيانو رونالدو (451 هدفاً)، وراوول غونزاليس (323 هدفاً)، وألفريدو دي ستيفانو (308 هدفاً)، وسانتيانا (290 هدفاً)، وهو اللاعب الأجنبي الذي خاض أكبر عدد من المباريات.

جاء أول ظهور لبنزيمة مع ريال مدريد، في الفوز على ديبورتيفو لا كورونيا في 2009، وجاءت مبارياته الـ 550 موزعة على: الدوري الإسباني (376 مباراة)، دوري أبطال أوروبا (109 مباراة)، كأس الملك (44 مباراة)، كأس العالم للأندية (8 مباريات)، كأس السوبر الإسباني (9 مباريات) وكأس السوبر الأوروبي (4 مباريات).

وفاز جزائري الأصل مع ريال مدريد بـ 19 لقباً، منها أربعة في دوري أبطال أوروبا.

وشارك بنزيمة أساسياً في جميع المباريات النهائية في المسابقة القارية، وسجل باكورة أهداف ريال في نهائي الكأس الـ 13 ضد ليفربول.

كما فاز بكأس العالم للأندية (3 مرات)، وكأس السوبر الأوروبي (3 مرات)، والليغا (3 مرات)، وكأس الملك (مرتين)، وكأس السوبر الإسباني (3 مرات).