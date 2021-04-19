ريال مدريد يحدد سعر فاران

يبدو أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تقبل خسارة المدافع رافاييل فاران بعد نهاية الموسم الجاري، مما دفعه لتحديد سعر بيع النجم الفرنسي.

ويرتبط فاران بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف عام 2022، لكن سلسلة من المفاوضات التي لم تسفر عن تطورات دفعت رئيس النادي للاقتناع بأن مستقبل اللاعب بات خارج أسوار النادي.

ويتابع مانشستر يونايتد وتشيلسي وضعية فاران بحذر شديد.

لكن المبلغ المطلوب من قبل إدارة ريال مدريد برئاسة بيريز والذي يصل إلى 70 مليون يورو يعتبر ضخماً للغاية في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور جراء تداعيات جائحة كورونا.

يذكر أن فاران انضم لريال مدريد صيف عام 2011 قادماً من لانس.