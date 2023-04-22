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بنزيمة يقود ريال مدريد أمام سيلتا فيغو اليوم في الدوري الإسباني

تاريخ النشر: 22 نيسان / أبريل 2023 - 09:46
ريال مدريد يتحدى سيلتا فيغو اليوم (المصدر: أ ف ب)
ريال مدريد يتحدى سيلتا فيغو اليوم (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يخوض ريال مدريد مواجهة مهمة اليوم السبت يستضيف فيها سيلتا فيغو على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق أحمد البلوشي.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام سيلتا فيغو اليوم في الدوري الإسباني

المدرب: كارلو أنشيلوتي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز، أنتونيو روديغر، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال
خط الوسط: توني كروس، إدواردو كامافينغا، فيدي فالفيردي
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة، رودريغو غوس

كلمات دالة:ريال مدريدسيلتا فيغوالدوري الإسباني

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