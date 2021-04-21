بنزيمة يقود ريال مدريد لسحق قاديش بثلاثية

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات وحقق فوزاً كبيراً على مستضيفه قاديش قوامه ثلاثية نظيفة لحساب المرحلة الـ 31 من الدوري الإسباني.

جاءت الأهداف جميعها خلال الشوط الأول عبر كلٍ من كريم بنزيمة (هدفان في الدقيقتين 30 من ركلة جزاء و40)، وألفارو أودريوزولا (33).

بهذا الفوز المهم، رفع ريال مدريد رصيده إلى 70 نقطة من 32 مباراة، تساوى فيها مع غريمه أتلتيكو مدريد (خاض 31 لقاء) في قمة الترتيب ليواصل إشعال المنافسة على اللقب.

في المقابل، تجمد رصيد قاديش عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.