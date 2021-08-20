بنزيمة يمدد عقده مع ريال مدريد حتى صيف 2023

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تمديد عقد نجمه وقائده المخضرم الفرنسي كريم بنزيمة حتى صيف عام 2023 اليوم الجمعة.

ووقع الفرنسي على عقد جديد مع النادي الملكي ليستمر في قيادة خط الهجوم.

وكشفت تقارير أن العقد الجديد يحتوي شرطاً يسمح بفسخه مقابل 1 مليار يورو.

وتألق النجم البالغ من العمر 33 عاماً مع ريال مدريد الموسم المنصرم، كما تم استدعاؤه لتمثيل منتخب فرنسا بعد فترة غياب طويلة ليشارك في بطولة يورو 2020 ويتألق فيها.

وخاض بنزيمة 560 مباراة مع ريال مدريد منذ انتقاله إليه عام 2009 قادماً من أولمبيك ليون.

وسجل الفرنسي ذو الأصول الجزائرية 281 هدفاً مع الفريق الملكي في جميع البطولات.