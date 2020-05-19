بنعطية مدافعاً عن محرز: لم يقل أي شيء يضر المغاربة

دافع مهدي بنعطية الدولي المغربي السابق ولاعب الدحيل القطري عن الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، بعد الانتقادات التي تعرض لها الأخير، عقب تصريحاته الأخيرة.

وقال بنعطية: "الجزائريون لا يناصروننا والمغاربة آيضاً لايناصرون الجزائر، هنا أتحدث فقط عن الأحياء الباريسية أين ترعرعنا أنا ورياض محرز.

"لم يقل محرز أي شيء يضر المغاربة ونيته لم تكن سيئة، هو لم يقصد بحديثه الشعب المغربي وإنما كان يتحدث عن الحساسية الرياضية الموجودة بين الجاليتين في باريس”.

وختم بنعطية: "يجب أن نتوقف عن محاولة التفرقة بين الشعبين الجزائري والمغربي وحتى رياض محرز والدته مغربية".