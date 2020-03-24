بنعطية يدعم صديقه ديبالا

وجه مهدي بنعطية نجم الدحيل رسالة إلى باولو ديبالا، زميله السابق في يوفنتوس، دعمه من خلالها عقب إعلان الأرجنتيني عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب المغربي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «كل الدعم أخي، أنا معك».

ولم يتأخر رد ديبالا على منشور بنعطية، حيث رد عليه في تعليق بقلب أحمر يدل على مدى قوة الصداقة التي تجمع بين اللاعبين.

ويعتبر ديبالا ثالث لاعبي فريق السيدة العجوز المصابين بـ «كوفيد - 19» بعد دانييلي روغاني وبليز ماتويدي.

وكشفت تقارير أرجنتينية عن وضع عائلة ديبالا، مهاجم يوفنتوس، في العزل الصحي بعدما أعلن نجم يوفي، السبت، إصابته وصديقته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية أن عائلة ديبالا دخلت العزل الصحي في إحدى مستشفيات مدينة قرطبة الأرجنتينية، بعد إصابة نجم يوفي بفيروس كورونا.