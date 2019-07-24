بنعطية يودع مدرب المغرب السابق برسالة مؤثرة

أعلن المدير الفني هيرف رونار، الأحد الماضي، استقالته من تدريب المنتخب المغربي، في مسيرة امتدت ثلاث مواسم ونصف، موجهاً شكره للطاقم الفني وكذلك اللاعبون والإداريون الذين عملوا معه طوال تلك الفترة.

ووجه قائد المنتخب المغربي مهدي بنعطية، رسالة وداع لرونار، شكره خلالها على الخدمات التي قدمها لمنتخب "أسود الأطلس"، وخاصة عند قيادته له للتأهل لبطولة كأس العالم 2018.

ونشر المدافع الحالي للدحيل رسالة وداعه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "أشكرك مدربي على هذه السنوات الثلاث الماضية التي قضيناها معاً، كل شيء لم يكن سهلاً طيلة هذه الفترة، لكن من الجيد أننا نجحنا في تحقيق بعض الأهداف المنشودة.

"كنا نستحق بكل تأكيد الأفضل كما كان بإمكاننا تحقيق الأحسن، أما منك فإني لم آخذ سوى كل ما هو إيجابي، أنت رجل بقيم ومبادئ، وبالنسبة للمستقبل أتمنى لك حظاً موفقاً والكثير من الأشياء الجميلة في مشاريعك".

وختم المدافع السابق ليوفنتوس: "ليس لدي أي شك بأننا سنحظى بفرصة الالتقاء بك خارج الملاعب، وسيكون دوماً أمراً ممتعاً ومميزاً بالنسبة لي، شكراً لك أيها المدرب".

وكان المنتخب المغربي قد تعرض لخيبة كبيرة بخروجه من دور الـ 16 لبطولة أمم إفريقيا أمام منتخب بنين بركلات الترجيح، في وقت رشحه الخبراء لحصد التاج القاري نظراً للأسماء التي يمتلكها.