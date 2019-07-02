بواتينغ يعلن رحيله عن برشلونة

أعلن كيفين برينس بواتينغ رحيله عن برشلونة بعدما انتقل إلى صفوفه قادماً من ساسوولو بشكلٍ مفاجىء في يناير الماضي، لأنه لم يقدم الإضافة المطلوبة للبارسا.

وكان النادي الكتالوني قادراً على شراء النجم الغاني مقابل 8 ملايين يورو، لكن إدارته قررت عدم تفعيل هذا الخيار وترك اللاعب يرحل.

وقال بواتينغ في رسالة عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "أنهيت اليوم واحدة من أكثر التجارب المثيرة في حياتي، أشكر كل من ساعدني على تحقيق هذه الخطوة".

وأضاف صاحب الـ 32 عاماً: "أشكر الجميع، اللاعبين والجماهير والإدارة الفنية، أردت تقديم أكثر من ذلك لكم، وحاولت قدر الإمكان وقدمت كل ما بوسعي".

يذكر أن اسم بواتينغ ارتبط خلال الأيام الماضية، بالانتقال للدوري التركي وتحديداً إلى بيشكتاش.