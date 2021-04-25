بوتشيتينو: إصابة مبابي لن تحرمه من مواجهة مانشستر سيتي

بدا ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، متفائلاً بشأن حالة الهداف كيليان مبابي الذي قام باستبداله قبل 3 دقائق من نهاية مباراة فريقه أمام ميتز بعد تعرضه لكدمة إثر اصطدام بخصمه حبيب مايغا.

وقال الأرجنتيني، عقب فوز الباريسي على ميتز بنتيجة (3-1) ضمن الدوري الفرنسي: "تلقى كيليان ضربة في منطقة العضلة رباعية الرؤوس، أعتقد أنه بحالة جيدة وأنه سيكون جاهزاً لمباراة الأربعاء (أمام مانشستر سيتي)، سنشاهد ما حصل مجدداً لكننا نعتقد أنها كدمة، لسنا قلقين".

وتلقى مبابي، الذي أحرز ثنائية في مواجهة ميتز يرفع بذلك عدد الأهداف التي سجلها هذا الموسم إلى 25، ضربة إثر اصطدام بمايغا في الدقائق الأخيرة من اللقاء سقط إثرها على أرضية الملعب، ومن ثم حاول العودة للمشاركة لكنه لم يتمكن من ذلك ليتم استبداله على الفور وظهرت عليه علامات الألم أثناء مغادرته الملعب.

وسيخوض باريس سان جيرمان مواجهة مرتقبة وقوية الأربعاء أمام ضيفه مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال على ملعب بارك دو برانس.