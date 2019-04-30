بوتشيتينو: الأداء الجماعي وسيلة توتنهام لتخطي أياكس

حث المدرب ماوريتسيو بوتشتينو لاعبي توتنهام على تعويض غياب زميليهما المؤثرين هاري كاين وسون هيونغ-مين، من خلال الأداء الجماعي في المواجهة المرتقبة أمام الضيف أياكس أمستردام الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الأرجنتيني قبل اللقاء المقرر على الملعب الجديد للنادي اللندني: "بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمر حلمت به، ومشاركة توتنهام في نصف النهائي فرصة لا تتكرر كثيراً"، في إشارة منه إلى المشاركة الوحيدة للفريق اللندني في هذا الدور عام 1962 حين انتهى مشواره على يد بنفيكا.

وبلغ فريق بوتشيتينو نصف النهائي بعدما وضعوا حداً لحلم منافسهم المحلي مانشستر سيتي برباعية تاريخية، بإخراجه من ربع النهائي بعد الفوز عليه ذهاباً 1-0 وخسارتهم إياباً 3-4.

وختم بقوله: "من المستحيل الشعور بالإرهاق، من المستحيل ألا تكون متحمساً للعب. أنا متأكد دون أي شك بأننا سنتمتع بالطاقة طيلة 90 دقيقة".