بوتشيتينو المرشح الأبرز لخلافة توخيل في تدريب تشيلسي

بات الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المرشح الأوفر حظاً لخلافة الألماني توماس توخيل في تدريب تشيلسي وفقاً لتقارير تناقلتها وسائل الإعلام اليوم الأربعاء.

وقرر النادي اللندني إقالة المدير الفني الألماني بعد الخسارة أمام دينامو زغرب الكرواتي بهدفٍ نظيف أمس في افتتاح منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأشارت أنباء إلى أن إدارة البلوز قررت الاستغناء عن توخيل حتى ما قبل مباراة الأمس.

وبات تفكير مسؤولي النادي الآن منصباً على إيجاد مدير فني يناسب الطموحات بعد الاستثمارات الضخمة والصفقات التي تم إبرامها خلال الصيف.

وتصب الترشيحات لصالح بوتشيتينو الذي رحل عن باريس سان جيرمان مطلع يوليو الحالي.

بوتشيتينو وبوتر وزيدان أبرز المرشحين لتدريب تشيلسي

ويتمتع الأرجنتيني بخبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي كونه أشرف في السابق على تدريب توتنهام هوتسبير وساوثهامبتون.

ومن ضمن الأسماء الأخرى التي تم ترشيحها مدرب برايتون غراهام بوتر، إضافة للفرنسي زين الدين زيدان، إلا أن "زيزو" يبدو عازماً على تدريب منتخب بلاده بعد كأس العالم قطر 2022 نهاية العام الجاري.