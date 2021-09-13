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بوتشيتينو: تعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي لم يكن متوقعاً

منشور 13 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:47
بوتشيتينو (يمين) يراقب نيمار وميسي خلال التدريبات
بوتشيتينو (يمين) يراقب نيمار وميسي خلال التدريبات

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان أنه لم يتوقع أن يتعاقد النادي مع مواطنه النجم ليونيل ميسي هذا الصيف.

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وكشف المدير الفني في مقابلة مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن خيار ضم "ليو" لم يكن واقعياً بالنسبة له.

ماذا قال بوتشيتينو عن ميسي ؟

وقال المدرب: "لم أعتقد أن هذا الأمر ممكن، حينما تلوح الفرصة ويحصل كل شيء بسرعة، يأخذ المرء بعض الوقت لاستيعاب ما حصل.

"مع ذلك، هنالك بعض القواسم المشتركة، فكلانا أرجنتيني، وكلانا يشجع نيولز أولد بويز، وكلانا قادم من روساريو.

"لطالما احترمت ميسي حتى حينما واجهته كخصم، وجوده حالياً معنا جيد للغاية.

"نتمنى بوجودنا سوية أن نحقق ما يطمح النادي له."

يذكر أن باريس سان جيرمان تعاقد مع الهداف الأرجنتيني بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

كلمات دالة:ليونيل ميسيباريس سان جيرمانبرشلونةماوريسيو بوتشيتينو

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