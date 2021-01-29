بوتشيتينو: مبابي ملتزم بالبقاء مع باريس سان جيرمان

قلل ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان من تقارير رحيل المهاجم كيليان مبابي عن حامل لقب الدوري الفرنسي هذا العام.

وارتبط مبابي الذي يتبقى في عقده الحالي 18 شهراً بالانتقال إلى ريال مدريد.

وظهر الفرنسي الشاب على غلاف صحيفة "ماركا" الإسبانية أمس الخميس مع تقرير يشير إلى أن ريال مدريد ينتظر منح المهاجم البالغ عمره 22 عاماً الضوء الأخضر قبل التحرك للتعاقد معه.

وقال المدرب الأرجنتيني للصحيفة: "يوجد الكثير من الشائعات، لكني أرى أنه سيستمر في باريس سان جيرمان لفترة طويلة وهذا ما يريده النادي، أضعه ضمن خططنا طوال الوقت الذي سنظل فيه في النادي.

"مبابي بحاجة لاتخاذ قرار (بشأن مستقبله)، لكن ما نراه هو شخص سعيد للغاية هنا وملتزم تماماً بالمشروع الرياضي للنادي.

"يمثل العمل مع مثل هذه المجموعة من اللاعبين الموهوبين تحدياً ويحتاج نوعاً من التوفيق للمدرب. إنهم يجعلونك أفضل بكثير".

ولم ينجرف الأرجنتيني البالغ عمره 48 عاماً، الذي حل بدلاً من توماس توخيل هذا الشهر، إلى التكهنات التي ربطت بين انتقال مواطنه ليونيل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.

وقال: "مهما قلت عن هذا الوضع، فسوف يساء تفسيره، أنا سعيد للغاية بالمتاح لدي من لاعبين هنا، يمكن لأفضل اللاعبين الانسجام مع أي فريق وفي أي دوري في العالم".