بوتشيتينو يدافع عن قرار استبدال ميسي

دافع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان عن قراره باستبدال مواطنه النجم ليونيل ميسي في لقاء القمة أمس أمام أولمبيك ليون ضمن الدوري الفرنسي.

وقرر المدير الفني إخراج الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات، والزج بالدولي المغربي أشرف حكيمي بدلاً منه في الدقيقة 76 حينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1.

وسدد "ليو" ركلة حرة ارتدت من العارضة في الشوط الأول، وأجبر حارس ليون أنتوني لوبيز على التصدي لتسديدة أخرى، لكنه لم يظهر بأفضل حالاته.

ولدى خروجه، صفقت جماهير بارك دو برانس للهداف البالغ من العمر 34 عاماً.

وتحدث اللاعب مع المدرب لوهلة قبل أن يتوجه المهاجم صوب دكة البدلاء.

ماذا قال بوتشيتينو عن استبدال ميسي ؟

وقال المدرب بعد المباراة التي انتهت بفوز الباريسيين بهدفين لهدف: "لدي 35 لاعباً مميزاً، لكني أستطيع إشراك 11 لاعباً منهم فقط.

"هذه قرارت يتخذها المدير الفني، أما بالنسبة لردة فعله، فقد سألته إذا ما كان على ما يرام، فأجابني بأنه بحالة جيدة، هذا ما حصل بيننا."

يذكر أن باريس سان جيرمان حقق العلامة الكاملة بفوزه في مباراته السادسة على التوالي ليعتلي صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة.