بوغبا يجبر مانشستر يونايتد على الخيار الصعب

يبدو أن مانشستر يونايتد بات مجبراً على اللجوء للخيار الصعب في التعامل مع النجم بول بوغبا.

وقال موقع "le 10 sport"، قد يغادر الفرنسي ملعب أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الشتوية مع احتمالية تخفيض سعره.

ويمتد عقد بول بوغبا مع الشياطين الحمر حتى صيف 2021، ويرغب اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً في تغيير الأجواء وترك مانشستر يونايتد.

ونوه الموقع الفرنسي أن بقاء نجم الوسط حتى نهاية الموسم الجاري، سيجبر مانشستر يونايتد على بيع اللاعب بما يقرب من نصف الثمن الذي حدده الموسم الماضي والذي بلغ 150 مليون يورو.

وتمتع بوغبا باهتمام متزايد من جانب ريال مدريد ويوفنتوس، لكن الثنائي لم يوافق على ضم اللاعب مقابل 150 مليون يورو الصيف الماضي.