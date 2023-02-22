بورتو في ضيافة مدينة ميلانو اليوم لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا

البوابة - يستعد أشهر ملعب في مدينة ميلانو الإيطالية ملعب "سان سيرو" هذا المساء لاستضافة نادي بورتو البرتغالي الذي سيكون على موعد لمواجهة إنتر في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

ويطلق على السان سيرو اسم "جيوزيبي مياتزا" في المباريات التي يستضيفها إنتر ميلان، حيث سيخوض النيراتزوري مواجهة قوية أمام النادي البرتغالي اليوم، ويضع الفريق الإيطالي نصب عينيه هدف واحد فقط، ألا وهو الوصول إلى ملعب "أتاتورك" بإسطنبول الذي ستلعب عليه نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

موعد مباراة إنتر ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة إنتر ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا 2023 اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة المرتقبة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 2 HD Premium، بصوت المعلق خالد الحدي.

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وفيما يلي نستعرض لكم توقيت مباراة إنتر ضد بورتو في دوري الأبطال في مختلف الدول العربية: