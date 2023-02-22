جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها.

يتواصل سحر ليالي الأبطال في مباريات اليوم، حيث يستعد مانشستر سيتي لخوض مواجهة خارج الديار أمام لايبزيج الألماني في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، كما يستضيف إنتر ميلان في نفس الدور على ملعب "سان سيرو" نظيره بورتو البرتغالي.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا – دور الـ16

إنتر ميلان ضد بورتو – الموعد 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

لايبزيج ضد مانشستر سيتي – الموعد 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري الممتاز – الجولة 19

المقاولون العرب ضد فيوتشر – الموعد 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 2

المصري البورسعيدي ضد بيراميدز – الموعد 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1