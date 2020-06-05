بورتو يكشف أسباب رحيل براهيمي

أوضح جورجي بينتو دا كوستا رئيس بورتو أسباب مغادرة ياسين براهيمي لاعب الريان لفريقه البرتغالي السابق.

وقال دا كوستا أن إصرار الدولي الجزائري على رفع راتبه السنوي، حال دون استمراره في بورتو.

وبعد خمسة مواسم مثّل فيها بورتو، ترك متوسط الميدان براهيمي الفريق صيف 2019، وانتقل إلى الريان لمدة ثلاثة مواسم.

يعتبر براهيمي من أبرز لاعبي هذا الموسم نظراً لإمكانياته الكبيرة وجهوده الوفيرة مع الريان في قطر، حيث إنه شكل الفارق وقاد فريقه لتحقيق نتائج إيجابية في الكثير من مباريات الدوري خلال الموسم.

كما يعد من اللاعبين المميزين في مركز الهجوم، وشارك مع المنتخب الجزائري في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة في مصر، والتي توج بها الخضر.

وكان الريان قد تعاقد مع براهيمي بداية الموسم الجاري.

وأشار دا كوستا في تصريحات أدلى بها لقناة فريقه بورتو، إلى أن ميزانية النادي لم تكن تسمح بتلبية المطلب المالي للدولي الجزائري.

وأشار إلى أن إدارته تعاملت بالمثل مع زميله متوسط الميدان هيكتور هيريرا، الذي ترك بدوره بورتو صيف 2019، بعد ستة مواسم لينضم إلى أتلتيكو مدريد.

وكشف دا كوستا عن الأجر السنوي الذي طالب به هيريرا، الا أنه تكتم عن ذكر الراتب الذي طالب به براهيمي.