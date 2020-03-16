بورنو فيرنانديش لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي حصول برونو فيرنانديش نجم مانشستر يونايتد على جائزة أفضل لاعب لشهر فبراير الماضي.

وظهر الدولي البرتغالي بمستويات مميزة منذ انضمامه لصفوف الشياطين الحمر قادماً من سبورتينغ لشبونة في يناير المنصرم مقابل 55 مليون يورو .

وقدم فيرنانديش أوراق اعتماده فوراً بمجرد انضمامه ليونايتد بمستويات رائعة أمام ولفرهامبتون وبهدف أمام تشيلسي وهدف وصناعة آخر في شباك واتفورد.

وشارك البرتغالي مع مانشستر يونايتد في تسعة لقاءات حتى الآن في جميع البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع أربعة كان معظمها في الدوري.

يذكر أن جائزة شهر فبراير قد تكون الأخيرة هذا الموسم بعدما تم تعليق النشاط في إنجلترا بسبب تفشي فيروس كورونا المميت.