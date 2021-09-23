بوروسيا دورتموند يختار كييزا لتعويض هالاند

قال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن بوروسيا دورتموند يخطط للتحرك من أجل التعاقد مع النجم الصاعد فيديريكو كييزا جناح يوفنتوس.

ويرى النادي الألماني في الدولي الإيطالي الخليفة الأمثل للنرويجي إيرلينغ هالاند الذي يبدو في طريقه للرحيل عن ملعب سيغنال إيدونا بارك مع نهاية الموسم الجاري.

إلا أن دورتموند سيواجه الكثير من المنافسة على توقيع اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، كما لن يتخلى عنه يوفي بأقل من 100 مليون جنيه استرليني.

وانضم كييزا إلى يوفنتوس في بداية الأمر على سبيل الإعارة لموسمين بقيمة 3 ملايين يورو عن كل موسم.

وسجل الجناح أول أهدافه مع البيانكونيري في شباك أتالانتا بتسديدة من مسافة بعيدة في 16 ديسمبر الماضي.

يذكر أن نجم فيورنتينا السابق ساهم بشكلٍ مباشر في فوز منتخب إيطاليا ببطولة يورو 2020 مطلع الصيف.