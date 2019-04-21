بوسكيتس يلمح لإنهاء مسيرته في الولايات المتحدة

أكد سيرجيو بوسكيتس أنه يرى نفسه محترفاً خارج برشلونة وأوروبا بشكلٍ عام في إشارة إلى إمكانية إنهاء مسيرته في الدوري الأميركي للمحترفين.

ويرتبط نجم الوسط المخضرم بعقد مع البارسا يمتد عام 2023.

وصرح بوسكيتس: "لطالما قلت أني لن أستمر لاعباً في برشلونة لـ 20 عاماً بدور ثانوي.

"حينما أشعر أن طموحي يتضاءل أو أني لن أكون على نفس القدرة جسدياً، فسأترك مكاني حينها، لا أستطيع التنبؤ بما سيحصل بعد ذلك، إلا أني معجب كبير بالولايات المتحدة".

وختم بقوله: "هناك، كرة القدم في تطور مستمر، والدوري الأميركي للمحترفين بطولة تنافسية تستهويني".