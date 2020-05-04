بوغبا جاهز لدعم مانشستر يونايتد

أكد بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد أنه استفاد من فترة الإقفال التام المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا من أجل استعادة لياقته البدنية وأنه بات مستعداً للعودة.

وخاض بوغبا (27 عاماً) ثماني مباريات فقط مع يونايتد هذا الموسم قبل تعليق المنافسات منتصف مارس الماضي.

ولم يخض الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018 مع منتخب بلاده أي مباراة في عام 2020 بسبب المشاكل المتواصلة في كاحله، إذ تعود آخر مواجهة خاضها إلى الفوز أمام نيوكاسل يونايتد ضمن الدوري الإنجليزي في 26 ديسمبر.

وقال بوغبا: «لدي صالة تدريبات صغيرة في منزلي. بإمكاني القيام ببعض التمارين والركض وركوب الدارجة، والتمرن بالكرة... أبقي نفسي منشغلاً وبصحة جيدة.

«يجب أن نبقى متحفزين، ليس هناك خيار آخر. إنها فترة لا نعرف إلى متى ستمتد على هذا النحو ولكن ما زال لدي أهداف، ويوماً ما نأمل أن ينتهي هذا (الوباء). ومن ثم سنعود إلى الملاعب، لذلك يجب أن نكون جاهزين، غبت أيضاً لفترة طويلة، أريد فقط مزاولة كرة القدم مجدداً».