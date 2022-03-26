بوغبا: كنت بحاجة للابتعاد عن مانشستر يونايتد

وجه نجم خط الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا انتقاداً جديداً لفريقه مانشستر يونايتد حينما أكد أن مشاركته مع منتخب بلاده جاءت لتمنحه مهرباً.

وكشف البالغ من العمر 29 عاماً أن التواجد مع منتخب الديوك منحه "الأوكسجين" الذي كان يفتقده في ملعب أولد ترافورد.

وقال بوغبا لشبكة "تيليفوت" الفرنسية: "يجب عليك أن تقول الحقيقة.

"حينما أصبحت الظروف صعبة في مانشستر، كنت أحتاج لمثل هذه الاستراحة الدولية للمشاركة مع المنتخب حتى أستعيد ثقتي بنفسي."

ويرتبط الفرنسي الذي سينتهي عقده مع مانشستر يونايتد خلال الصيف القادم بانتقال مجاني إلى باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبرشلونة.

يذكر أن نجم يوفي السابق عانى من كثرة الإصابات هذا الموسم، إلا أنه لم يترك البصمة المطلوبة حتى حين شارك مع فريق الشياطين الحمر.