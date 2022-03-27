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بوغبا لا يستبعد التجديد مع مانشستر يونايتد وتجاهل عروض سان جيرمان

منشور 27 آذار / مارس 2022 - 03:29
بول بوغبا
بول بوغبا

لم يستبعد النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا تمديد عقده مع مانشستر يونايتد رغم التقارير التي ربطته مراراً بباريس سان جيرمان خلال الأشهر الأخيرة.

وينتهي عقد صاحب الـ 29 عاماً مع فريق الشياطين الحمر في الصيف القادم، ولم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق حول التجديد يرضي الطرفين.

وعبر باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبرشلونة عن رغبتها في ضم نجم خط الوسط الفائز بكأس العالم 2018 مع منتخب بلاده.

لكن بوغبا أكد أنه "لم يقرر شيئاً بعد فيما يخص مستقبله"، بعدما قضى آخر 6 مواسم من مسيرته في ملعب أولد ترافورد.

وتعاقد النادي الإنجليزي مع اللاعب في صفقة قياسية بلغت قيمتها نحو 89 مليون جنيه استرليني في عام 2016 قادماً من يوفي.

لكن الفرنسي لم ينجح في تقديم المستويات المميزة التي قدمها رفقة يوفنتوس لدى عودته إلى إنجلترا.

وقال نجم الوسط رداً على الشائعات التي تحيط بمستقبله في تصريحات لشبكة "تيليفوت" الفرنسية: "لم أحدد شيئاً بعد بخصوص مستقبلي، لم يحصل شيء بعد.

"يمكنني أن أتخذ قراري حول ما سأفعل غداً، كما أني أستطيع الانتظار حتى موسم الانتقالات، لكني أركز الآن على إنهاء الموسم الجاري بأفضل طريقة ممكنة."

كلمات دالة:بول بوغبامانشستر يونايتدباريس سان جيرمان

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