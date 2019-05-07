بوغبا مستعد لإجبار مانشستر يونايتد على السماح له بالرحيل

يستعد بول بوغبا للتقدم بطلب انتقال لإجبار مانشستر يونايتد على السماح له بالرحيل نظراً للمبلغ الضخم الذي تطالب به إدارة النادي للتخلي عنه.

ويدرك الفرنسي أن ريال مدريد ما زال مهتماً بخدماته، إلا أن الـ 160 مليون جنيه المطلوبة من قبل إدارة الشياطين الحمر تمثل عقبة كبيرة أمام فرصة لعبه تحت إشراف مواطنه زين الدين زيدان.

وقال برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني: "عدم سماح مانشستر يونايتد لبوغبا بالرحيل لريال مدريد سيدفع اللاعب للتقدم بطلب انتقال رسمي.

"سيحصل هذا نهاية الموسم، حتى يستطيع الفرنسي المشاركة في المرحلة الاستعدادية للموسم المقبل مع مدريد، يرغب الناديان بإتمام الصفقة، إلا أن مطالب يونايتد الضخمة تجعل الأمر مستحيلاً حالياً".