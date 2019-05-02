بوغبا مستعد لتخفيض أجره من أجل ريال مدريد

أكد تقرير إعلامي أميركي أن بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد، مستعد للتنازل من أجل تسهيل انتقاله إلى ريال مدريد الموسم المقبل.

وقالت شبكة "إي إس بي إن" أن الدولي الفرنسي لا يشك برغبة النادي الملكي ومدربه زين الدين زيدان، في الحصول على خدماته خلال الصيف.

وأشارت إلى أن بوغبا يدرك أن العقبة الرئيسية أمام ريال مدريد لإتمام الصفقة تتمثل في راتبه المرتفع، والذي يبلغ 17 مليون يورو سنوياً.

وأوضحت الشبكة أن نجم الوسط مستعد لتخفيض راتبه من أجل ارتداء قميص الميرينغي، لا سيما أنه لا يوجد أي لاعب في ريال مدريد يتقاضى نفس أجره حالياً.

وسبق أن أكدت تقارير أن مانشستر يونايتد استسلم لفكرة بيع بوغبا، وبات مستعداً للتخلي عنه في حالة وصول عرض بقيمة 120 مليون جنيه استرليني.