بوغبا يختار الرحيل إلى ريال مدريد صيف العام القادم

يخطط بول بوغبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الانتقال إلى ريال مدريد صيف العام القادم وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ذا دايلي ستار" البريطانية اليوم الأحد.

ويسعى الدولي الفرنسي لإكمال عقده مع فريق الشياطين الحمر والذي سينتهي في يونيو من العام المقبل حتى ينتقل إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو مجاناً بعدما قرر أنه لن يمدد عقده مع الفريق.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً مع مانشستر يونايتد في مباراته الافتتاحية ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ضيفه ليدز يونايتد أمس السبت على ملعب أولد ترافورد.

وظهر نجم منتخب فرنسا بشكلٍ مميز رفقة الفريق في اللقاء الذي انتهى بفوز رجال المدرب أولي غونار سولشاير بخمسة أهداف لهدف.

يذكر أن اسم بوغبا ارتبط مراراً بالانتقال إلى ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.