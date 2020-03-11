بوغبا يراقب تحسن مانشستر يونايتد

أبعدت الإصابة التي تعرض لها بول بوغبا عن مانشستر يونايتد منذ 30 سبتمبر.

ويعاني الدولي الفرنسي من إصابة جديدة في الكاحل وإن كانت ليست تكراراً لإصابته التي أبعدته في وقت سابق من هذا الموسم، لكن يونايتد عانى كثيراً من تراجع مستوى نجم يوفنتوس السابق والإصابة دائماً تكون السبب في ذلك.

وقد استعاد مانشستر يونايتد عافيته مؤخراً بعد أن حقق نتائج جيدة في المراحل الأخيرة حيث يتواجد في المركز الخامس بـ 45 نقطة في الدوري الإنجليزي بفارق ثلاث نقاط فقط عن تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع، فيما يراقب بوغبا تحسن فريقه من بعيد.

يذكر أن برونو فيرنانديش نجم الشياطين الحمر الجديد لعب دوراً كبيراً في هذا التحسن، وذلك منذ التعاقد معه في يناير الماضي.