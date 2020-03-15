بوغبا يستغل عيد ميلاده لجمع التبرعات ومساعدة مرضى كورونا

استغل بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، حفل عيد ميلاده لجمع الأموال من أجل مصابي فيروس كورونا.

وتسبب الوباء في إيقاف البطولات الأوروبية وأصاب عدداً من اللاعبين وبلغت الوفيات حول العالم نحو 6.500 شخض.

وأثناء احتفال الفرنسي بعيد ميلاده الـ 27 الأحد، أكد نجم الوسط رغبته في جمع 27 ألف جنيه استرليني من أجل مساعدة المؤسسات العلاجية التي تتعامل مع فيروس كورونا.

وأكد بوغبا عبر حسابه على موقع "إنستغرام" أن التبرعات ستوزع في الدول التي تأثرت بكورونا مثل الصين وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وكتب اللاعب عبر حسابه: "عيد الميلاد دائماً ذكرى سعيدة، عائلتي وأصدقائي بخير، فيروس كورونا أصاب الجميع وانتشر على نطاق واسع وعانى منه الأطفال والفقراء والمحتاجين.

"الوقت حان للتعاون سوياً، أتمنى جمع مبلغ 27 ألف جنيه سيتم صرفه لجلب الآتي: 333.332 قفازات طبية لأجل العاملين في مكافحة كورونا، 2777 قناع طبي للمساعدة على عدم نشر الفيروس، 9615 نظارة طبية".

كما أشار إلى تعاونه مع منظمة "يونيسف" التابعة للأمم المتحدة لمكافحة كورونا.