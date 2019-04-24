بوغبا يعلم رفاقه في مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل

قال تقرير إعلامي إنجليزي، اليوم الأربعاء أن بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، اتخذ قراره بالرحيل الصيف القادم.

فقد ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن بطل كأس العالم 2018 أعلم زملاءه في الفريق، بأنه يخطط لمغادرة الشياطين الحمر.

وأشارت إلى أن النجم الفرنسي، يواصل سعيه لتحقيق حلم اللعب في ريال مدريد، تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.

وأضافت الصحيفة أن بوغبا أكد لنجوم مانشستر يونايتد، أن إدارة النادي لن تمنعه من الرحيل.

وسبق أن أفادت تقارير إنجليزية وإسبانية، بأن بوغبا طلب زيادة في راتبه، الذي يبلغ 300 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، من أجل الموافقة على التجديد.

يذكر أن ريال مدريد يطارد بوغبا بقوة، كما أن إدارة الميرينغي منحت زيدان 500 مليون يورو، من أجل إبرام صفقات قوية في سوق الانتقالات الصيفي القادم، وفقاً لتقارير إعلامية.