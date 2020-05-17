بوغبا يقترب من العودة إلى يوفنتوس

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن اقتراب يوفنتوس من التعاقد مع نجمه السابق بول بوغبا، خلال سوق الانتقالات القادم.

وكان ابن 27 عاماً قد رحل عن يوفي صيف عام 2016، لينضم إلى مانشستر يونايتد بمبلغ 105 مليون يورو.

ولكن لم يستطع النجم الفرنسي التأقلم على الأجواء في يونايتد بالإضافة إلى إصاباته المتكررة، لذلك بات من المتوقع رحيله عن النادي الإنجليزي خلال السوق المقبل.

ورغم اهتمام ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان بالتعاقد مع بوغبا، إلا أن نجم الوسط أصبح قريباً من العودة للبيانكونيري من جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسي الآخر أدريان رابيو لاعب خط وسط يوفنتوس الحالي قد يكون جزءاً من صفقة عودة بوغبا.

وأضافت أن يوفنتوس سيستغل رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع رابيو من أجل التوصل لاتفاق نهائي مع النادي الإنجليزي للظفر بخدمات بوغبا مرة أخرى.

يذكر أن عقد بوغبا سينتهي مع مانشستر يونايتد صيف عام 2021، وشارك فقط هذا الموسم مع الشياطين الحمر في 8 مباريات بسبب الإصابة.