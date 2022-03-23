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بوغبا يكشف سبب تألقه مع منتخب فرنسا مقارنة بمانشستر يونايتد

منشور 23 آذار / مارس 2022 - 04:36
بول بوغبا
بول بوغبا

تحدث لاعب خط الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا عن الأسباب التي تجعله يظهر بصورة أفضل حينما يمثل منتخب بلاده مقارنة بما يقدمه مع مانشستر يونايتد.

ويتواجد نجم يوفنتوس السابق في معسكر المنتخب الاستعدادي لمواجهتي جنوب إفريقيا وساحل العاج هذا الشهر.

وقال البالغ من العمر 28 عاماً في تصريحات لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية: "الأمر بسيط مع منتخب فرنسا، أشارك ويتم الاعتماد علي في المركز الذي أفضله، أعرف دوري وما هو مطلوب مني.

"أشعر بثقة المدرب واللاعبين بي.

"من الطبيعي أن تشعر باختلاف مع مانشستر يونايتد لأنه من الصعب أن تقدم مستويات ثابتة حينما ينافسك آخرون على مركزك.

"كما أن الأمر يختلف بسبب طبيعة اللعب والتكتيك إضافة لنوعية اللاعبين الذين يحيطون بك.

"تربطني علاقة مميزة مع (مدرب فرنسا) ديدييه ديشامب، منحني الدور الذي أتقنه، لكن في مانشستر يونايتد هل لدي مركز محدد حقاً؟ أسأل هذا السؤال لأنه ليست لدي إجابه عليه."

يذكر أن عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد سينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري، وسيكون بإمكانه الانتقال إلى أي فريق جديد يختاره إن لم يجدد عقده مع النادي الإنجليزي.

بول بوغبا
بول بوغبا
كلمات دالة:مانشستر يونايتدبول بوغبامنتخب فرنسا

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