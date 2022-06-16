بوغبا يوافق على عقد لمدة 4 مواسم مع يوفنتوس

قال موقع "90min" اليوم الخميس أن النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا وافق على عقدٍ يمتد لأربعة مواسم مع يوفنتوس.

وسيغادر نجم خط الوسط صفوف مانشستر يونايتد مع نهاية الشهر الجاري ليصبح بعدها لاعباً حراً يستطيع اختيار الوجهة التي يريدها.

ولم يوافق اللاعب الفائز ببطولة كأس العالم مع منتخب فرنسا عام 2018 على تجديد عقده مع الشياطين الحمر ليصبح رحيله دون مقابل أمراً حتمياً.

وسيعود بوغبا ليوفي في تجربة ثانية بعد تجربة أولى ناجحة ما بين عامي 2012-2016 أثبت نفسه خلالها ليصبح أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.

وتحرك يونايتد سريعاً لشراء الفرنسي عام 2016 في صفقة ضخمة تجاوزت قيمتها حاجز الـ 100 مليون يورو.

ولم تكلل عودة نجم خط الوسط إلى ملعب أولد ترافورد بالنجاح نظراً لتراجع مستوى يونايتد بشكل عام ولعدم قدرة اللاعب نفسه على رفع مستوى الفريق بالصورة المطلوبة.

بوغبا رفض عروض ريال مدريد وباريس سان جيرمان

ورغم اهتمام باريس سان جيرمان وريال مدريد بخدمات صاحب الـ 29 عاماً، إلا أنه فضل ارتداء قميص البيانكونيري مرة ثانية.

ويخطط يوفنتوس لبناء فريق يتمحور حول بوغبا وستسنح له الفرصة مجدداً للعمل تحت إشراف المدير الفني ماسيميليانو آليغري.