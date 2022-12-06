بوفال يهدي تأهل المغرب التاريخي إلى ربع نهائي كأس العالم للعرب والمسلمين

أهدى سفيان بوفال نجم منتخب المغرب تأهل بلاده التاريخي إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 للشعب المغربي والعرب والمسلمين أينما كانوا.

وحقق "أسود الأطلسي" فوزاً غير مسبوق بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 على العملاق الإسباني اليوم الثلاثاء بعد مباراة صعبة سلبية النتيجة امتدت لشوطين إضافيين صمد خلالها حكيم زياش وزملاؤه وقدموا أداءً صلباً سيبقى في الأذهان.

ماذا قال بوفال بعد نهاية المباراة؟

أكد لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" القطرية: "أشكر جميع المغاربة حول العالم على دعمهم المستمر.

"كما أهدي هذا الفوز للشعب العربي ولجميع المسلمين."

يذكر أن منتخب المغرب سيلاقي في الدور ربع النهائي الذي وصل إليه للمرة الأولى عبر التاريخ الفائز من مواجهة دور الـ 16 الأخرى بين منتخبي البرتغال وسويسرا.