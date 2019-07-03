بوفون يخضع للكشف الطبي في يوفنتوس

حدد يوفنتوس موعد إجراء الكشف الطبي لحارس المرمى، جيانلوجي بوفون، بعد اقترابه مع العودة للبيانكونيري.

تؤكد التقارير الصحفية أن بوفون اتفق مع إدارة يوفي على العودة.

وعلم "جول" أن صاحب الـ 41 عاماً سيصل إلى تورينو تمهيداً للخضوع للكشف الطبي صباح الخميس، قبل التوقيع على عقده الجديد.

وكان "جيجي" قد غادر يوفي في صيف 2018 صوب باريس سان جيرمان، الذي عرض عليه الاستمرار لعام إضافي، إلا أن الحارس الإيطالي قرر الرحيل.

يذكر أن بوفون قضى 17 عاماً بين جدران يوفنتوس، منذ انتقاله إليه قادماً من بارما في صيف 2001، حيث شارك خلالها بـ 656 مباراة في جميع المسابقات.

يذكر أنّ يوفنتوس كان قد سمح لليوناردو بونوتشي بالرحيل إلى ميلان صيف عام 2017 قبل أن يستعيده بعد مرور عام واحد فقط.