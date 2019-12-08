بونوتشي: على يوفنتوس التحسن دفاعياً

أكد ليوناردو بونوتشي، قلب دفاع يوفنتوس، أنّ الفريق لم يظهر بأفضل أحواله أمام لاتسيو مطالباً بضرورة التركيز لتقديم مستويات أفضل خاصة في الشق الدفاعي.

وخسر يوفي أمام مستضيفه بنتيجة 1-3 ليفشل في استغلال تعثر إنتر أمام روما 0-0 لاقتناص الصدارة، وهي الهزيمة الأولى لحامل اللقب في جميع البطولات هذا الموسم.

وقال بونوتشي في تصريحات عقب المباراة: "لم نقدم أفضل ما لدينا ولقاء اليوم (أمس) يندرج ضمن المباريات التي لم نكن الفريق المرشح للفوز رغم أننا لعبنا بصورة رائعة في الشوط الأول وحرمنا لاتسيو من تشكيل أي خطورة على مرمانا.

"لكن في الشوط الثاني تراجعنا بصورة كبيرة، كما أن طرد (خوان كوادرادو) أثر كثيراً على سير المباراة وجعلنا نخسر. كنا الطرف الأسوأ.

"نحتاج للتطور، الأمر واضح لأنه لا يجب لفريق مثل يوفنتوس استقبال هذا الكم الهائل من الأهداف. علينا إيجاد الرغبة لمعرفة أسباب المعاناة وطرق الحل.

"من الجيد أن ننتهج هذا الأسلوب للعب لكرة القدم، لكن علينا التحلي بالإصرار والجوع للفوز وعدم المعاناة. يجب أن ننظر لأنفسنا ونحدد طريقنا ونقدم كل ما يلزم داخل الملعب، العبرة دائماً في نهاية الموسم".

يذكر أن شباك يوفنتوس استقبلت 5 أهداف في آخر 3 مباريات بعد التعادل في الجولة الماضية مع ساسوولو بنتيجة 2-2.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة، فيما توقف رصيد يوفنتوس عند 36 نقطة في المركز الثاني، بعد فقدان 5 نقاط دفعة واحدة في آخر مرحلتين.