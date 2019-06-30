بونوتشي في طريقه إلى باريس سان جيرمان

أشارت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية السبت، إلى إمكانية ارتداء ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس قميص باريس سان جيرمان الموسم القادم.

ويريد ليوناردو، المرشح لمنصب المدير الرياضي في باريس، التعاقد مع الدولي الإيطالي هذا الصيف حتى يقود دفاعات الفريق الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يوافق يوفي على بيع مدافعه إلى باريس سان جيرمان، نظراً لتعاقده المرتقب مع ماتياس دي ليخت القادم من أياكس.

وسيدفع النادي الإيطالي 75 مليون يورو إلى نظيره الهولندي لحسم صفقة دي ليخت، بالإضافة إلى حصول المدافع الشاب على راتب سنوي يقدر بنحو 10 ملايين يورو وفقاً لأحدث التقارير.