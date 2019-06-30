بونوتشي في طريقه إلى باريس سان جيرمان

منشور 30 حزيران / يونيو 2019 - 04:19
ليوناردو بونوتشي
ليوناردو بونوتشي

أشارت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية السبت، إلى إمكانية ارتداء ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس قميص باريس سان جيرمان الموسم القادم.

ويريد ليوناردو، المرشح لمنصب المدير الرياضي في باريس، التعاقد مع الدولي الإيطالي هذا الصيف حتى يقود دفاعات الفريق الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يوافق يوفي على بيع مدافعه إلى باريس سان جيرمان، نظراً لتعاقده المرتقب مع ماتياس دي ليخت القادم من أياكس.

وسيدفع النادي الإيطالي 75 مليون يورو إلى نظيره الهولندي لحسم صفقة دي ليخت، بالإضافة إلى حصول المدافع الشاب على راتب سنوي يقدر بنحو 10 ملايين يورو وفقاً لأحدث التقارير.

كلمات دالة:ليوناردو بونوتشييوفنتوسباريس سان جيرمانماتياس دي ليختأياكس

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن